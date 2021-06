Borsa: Milano tiene con Europa, spread migliora

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Pochi spunti in Piazza Affari, in linea con le Borse europee che hanno registrato poche novità dalle decisioni delle Bce: l'indice Ftse Mib ondeggia attorno alla parità in un clima incerto, mentre migliora lo spread tra Btp e Bund (a 104 punti base), con il rendimento del prodotto del Tesoro allo 0,76%, verso i minimi da metà aprile.

Tra i titoli principali della Borsa milanese scatto di Diasorin con i gruppi del settore: nei primi scambi segna una crescita del 2,4%. Solida Nexi (+0,7%), fiacche le banche principali (Intesa -0,4%, Unicredit -0,8%) nonostante il miglioramento dei titoli di Stato italiani. Debole in avvio Cnh, che cede circa un punto percentuale. (ANSA).