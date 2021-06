Essilux: sì da Antitrust turca ad acquisto GrandVision

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - L'Autorità della Concorrenza turca (TCA) ha autorizzato il progetto di acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica.

Lo rende noto il gigante delle lenti e delle montature per occhiali, specificando che "l'autorizzazione è stata concessa a seguito di alcuni impegni comportamentali assunti da EssilorLuxottica, relativi alle sue attività nel mercato locale".

"Con il via libera dell'autorità turca sono state ottenute tutte le approvazioni regolamentari per la finalizzazione della transazione" ma "la finalizzazione dell'operazione è ancora soggetta all'esito dei procedimenti giudiziali pendenti", conclude il gruppo italo-francese, nato dalla fusione della Luxottica fondata da Leonardo Del Vecchio.

In particolare si attende il risultato dell'arbitrato internazionale che vede contrapposte la catena di distribuzione con base in Olanda, il fondo Hal che la controlla e la stessa Essilux. (ANSA).