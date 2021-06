Anas riavvia attività per autostrada costiera Libia

Anas (Gruppo Fs) riavvia le attività infrastrutturali in Libia per la realizzazione dell'autostrada costiera Ras Ejdyer-Emsaad. Anas, infatti, in qualità di leader del consorzio per il Project Management Consultant per la gestione delle gare e la realizzazione dell'infrastruttura in forza del contratto da 125 milioni di euro stipulato nel dicembre 2010 con le Autorità libiche, ha pubblicato oggi sul proprio sito internet il bando di prequalifica per affidare l'appalto dei lavori per la realizzazione del lotto 4 dell'autostrada Ras Ejdyer-Emsaad.