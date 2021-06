Borsa, a Tokyo apertura in calo (-0,28%)

(ANSA) - TOKYO, 09 GIU - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno meno, dopo la chiusura mista degli indici azionari Usa e in attesa dei dati sull'inflazione in Cina. In apertura il Nikkei segna una variazione negativa dello 0,28% a quota 28,882.67, con una perdita di 80 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a 109,40 e a 133,20 sull'euro. (ANSA).