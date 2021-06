Spread Btp Bund: chiude in calo a 108,8 punti

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Lo spread Btp Bund ha terminato in calo a 108,8 punti base dai 111,2 della vigilia riconfermati in apertura di giornata. Il rendimento del decennale italiano è sceso in chiusura allo 0,86 per cento se si guarda ai dati della piattaforma Bloomberg. (ANSA).