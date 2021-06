Consip: gara fornitura elettricità a PA per 2 miliardi

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - La Consip ha bandito la nuova gara per la fornitura di energia elettrica alle PA, per un totale - compresi gli eventuali incrementi contrattuali - di circa 17,7 Terawattora (TWh). Lo si legge in una nota. La Convenzione "Energia Elettrica ed. 19" è suddivisa in 16 lotti geografici più il lotto "Italia", per un valore stimato a base d'asta di oltre 2 miliardi di euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 16 del 24 giugno. (ANSA).