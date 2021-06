Borsa: Europa cauta in attesa inflazione Usa e Bce

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Borse europee poco mosse a metà mattinata con gli indici che oscillano attorno alla parità, cercando di difendere i massimi raggiunti nelle ultime settimane in attesa di avere indicazioni sull'inflazione Usa e sulla politica monetaria della Bce giovedì prossimo.

Milano e Francoforte cedono lo 0,1% mentre Parigi e Londra sono piatte. Analogo l'andamento dei future a Wall Street. I timori di inflazione sostengono il dollaro e i rendimenti dei treasury mentre tira il fiato il petrolio, in calo dello 0,8%.

A Piazza Affari brilla The Italian Sea Group al debutto (+9,3%), bene anche Nexi (+1,3%), promossa da Jefferies, e il risparmio gestito con Mediolanum (+1,4%) e Banca Generali (+1%) mentre pesano sull'indice Tenaris (-1,2%), Exor (-1%), Bper (-1%) e Pirelli (-1,1%) (ANSA).