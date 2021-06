Viaggiare a pedali, Giornate cicloturismo il 19 e 20 giugno

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Un weekend con un ricco calendario di iniziative in tutta Italia per celebrare il cicloturismo, una forma di vacanza attiva e sostenibile. È con questo spirito che FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e ActiveItaly, la rete di Tour Operator italiani specializzati nel turismo attivo e sostenibile, organizzano la prima edizione delle #GiornateNazionaliCicloturismo, sabato 19 e domenica 20 giugno 2021, per promuovere il turismo in bicicletta come chiave di rilancio per l'economia locale. Già l'estate 2020 ha visto circa 5 milioni di cicloturisti italiani, con un giro d'affari tra i 5 e i 7 miliardi di euro.

Tutti possono avvicinarsi all'esperienza del cicloturismo partecipando alle tantissime e facili escursioni su due ruote proposte durante il week-end dagli operatori della rete ActiveItaly e dalle 190 associazioni FIAB locali presenti (calendario completo sul sito andiamoinbici.it). In molte escursioni sono previste visite guidate e assaggi di prodotti tipici.

"Molte persone, nell'ultimo anno, hanno scoperto la bicicletta quale mezzo di trasporto sicuro negli spostamenti quotidiani, e sono oggi pronte a trascorrere le vacanze sulle due ruote, incoraggiati anche dalla crescente popolarità delle biciclette elettriche a pedalata assistita, che allargano la platea dei cicloturisti", dice Alessandro Tursi, presidente di FIAB.

"Il cicloturismo è un mercato in continua espansione, che muove già centinaia di milioni di euro in Italia, anche se molti dei Tour Operator della nostra rete hanno lavorato fino ad oggi quasi esclusivamente con gli stranieri - dice Monica Price, presidente di ActiveItaly. - La crisi del COVID ci ha portato a guardare con più attenzione al mercato interno, che è pronto e desideroso di scoprire questa nuova modalità di turismo".

