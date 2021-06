Borsa: Europa in ordine sparso, sale fiducia, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee dopo l'inatteso rialzo della fiducia degli investitori nell'Ue, con l'indice Sentix in rialzo da 21 a 28,1 punti in giugno, oltre la stima di 26 punti. Milano (Ftse Mib +0,5%) si conferma in testa davanti a Madrid (+0,27%) e Londra (+0,25%). Invariata. Parigi, fiacca invece Francoforte (-0,06%) dopo il calo degli ordini di fabbrica in Germania.

Negativi i futures Usa all'indomani dell'auspicio della segretaria al Tesoro di avere un tasso d'interesse "leggermente più alto".

Deboli il greggio (Wti -0,68% a 69,16 dollari al barile), il ferro (-1,03% a 1.157 dollari la tonnellata) e l'acciaio (-1,58% a 5.093 dollari la tonnellata). Stabile l'euro a 1,216 dollari, mentre si indebolisce la sterlina a 1,41 dollari. In rialzo a 108,6 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento dei titoli in crescita allo 0,883%.

In luce tra i bancari Unicredit (+2,69%) favorita dagli analisti di Jefferies, che ne raccomandano l'acquisto dopo averne alzato il prezzo obiettivo a 12,25 euro. Bene anche Natwest (+2,22%), Barclays (+2%), Banco Bpm (+1,64%), Lloyds (+1,5%) e Bper (+1,3%), insieme a Bbva (+1,25%) e Caixabank (+1,06%). Riducono il calo TotalEnergies (-0,35%), Shell (-0,12%) ed Eni (-0,08%), positiva invece Bp (+0,35%). Segno meno per Saipem (-1,2%), maglia nera in Piazza Affari, mentre salgono gli automobilistici Stellantis (+1,47%), Cnh (+1,95%), Pirelli (+1,5%), Continental (+1,2%) e Bmw (+1,05%). Scivolone della holding inglese Iwg (-15,4%), sulle stime per l'intero esercizio, bene invece Edenred (+2,78%), dopo la raccomandazione d'acquisto degli analisti di Deutsche Bank. (ANSA).