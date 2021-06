Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+1,03%)

(ANSA) - TOKYO, 07 GIU - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in positivo, sostenuta dalla ripresa del mercato azionario Usa e in attesa dei dati sul commercio in Cina per il mese di maggio.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dell'1,03% a quota 29,238.48, aggiungendo 296 punti. Sul mercato valutario lo yen si è andato apprezzando sul dollaro a 109,60, e sull'euro a 133,30. (ANSA).