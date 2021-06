Festival Economia di Trento: 30.000 spettatori in streaming

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - Numeri di tutto rispetto per la 16/edizione del Festival dell'Economia di Trento che ha contato 1,3 milioni di connessioni internet solo nella giornata finale.

Dall'inizio della kermesse sono 30.000 le persone che hanno assistito agli eventi trasmessi in streaming, 3.700 gli spettatori presenti, 170 i relatori, 150 i giornalisti accreditati. Tutto questo con la metà degli eventi in programma rispetto all'anno precedente: 66 gli appuntamenti e 170 relatori di fama internazionale. (ANSA).