G7 finanze, obiettivo tassa minima su imprese al 15%

(ANSA) - LONDRA, 05 GIU - Cresce l'ottimismo fra i ministri delle Finanze europei sull'obiettivo di un primo accordo in sede G7 su una tassazione più equa nei confronti delle multinazionali, giganti del web in testa, a partire dall'adozione dell'impegno a un'aliquota globale minima del 15% sulla corporate tax, l'imposta sui profitti d'impresa. E' quanto emerge dalla riunione ministeriale in corso da ieri e fino al primo pomeriggio a Londra a cui per l'Italia partecipa Daniele Franco e per l'Ue è presente Paolo Gentiloni.

Dopo l'appello lanciato ieri al riguardo sul Guardian da tre dei ministri invitati (d'Italia, Francia e Germania) assieme al collega della Spagna, sono arrivate le dichiarazioni fiduciose su un'intesa anche da parte del padrone di casa, Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere nel governo di Boris Johnson. In un'intervista rilasciata in queste ore alla Bbc, il titolare delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha addirittura evocato un accordo destinato a "cambiare il mondo". Soprattutto laddove fosse poi adottato anche nella sede più estesa del G20 a presidenza italiana, di cui fanno parte fra gli altri pure Cina o Russia. (ANSA).