Cingolani,finanza verde non sia d'assalto,aiuti paesi deboli

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Per certi versi alcune paure sono comprensibili: a livello mondiale c'è una finanza verde che stimola le grande aziende a investire in sostenibilità: attenzione che non degeneri in finanza d'assalto sul verde". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, rispondendo alla richiesta di mandare ai timori espressi da manifestanti in piazza a Trento contro le politiche ecologiche del governo Draghi.

Per la sostenibilità ambientale - ha aggiunto - è importante che la finanza "aiuti i Paesi più deboli a crescere meglio di come siamo cresciuti noi". (ANSA).