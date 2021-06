Immobiliare:Confcommercio,aumento compravendite,prezzi fermi

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Crescono le compravendite immobiliari residenziali nelle città italiane nel primo quadrimestre del 2021, rispetto al 2019. Per il 51% degli operatori immobiliari Fimaa - Federazione italiana mediatori agenti d'affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia - si è registrato un incremento delle transazioni, che si rafforzerà ulteriormente per tutto il 2021. In crescita la domanda di acquisto delle abitazioni per il 51,1% degli interpellati. Stabili i dati relativi all'offerta (per il 40%) e ai prezzi (per il 51,1%). E' la fotografia del sentiment del mercato immobiliare residenziale, riferito al primo quadrimestre 2021, realizzato dall'Ufficio studi Fimaa, che evidenzia una fase di ripresa del settore, dopo la frenata del 2020, anche se di minor entità rispetto alle previsioni iniziali, a causa dalla pandemia da Covid-19.

L'incremento della domanda, evidenzia l'indagine, è un segnale evidente di una fase di ripresa del settore alimentata dall'emergenza sanitaria, che ha imposto di vivere maggiormente la casa sia come ufficio sia come svago, e dalle recenti misure del Superbonus 110%, soprattutto nel centro e nord Italia e nelle province a media densità abitativa (popolazione tra 300 e 500mila abitanti). Il mercato, secondo il sentiment raccolto, a chiusura d'anno potrà recuperare quasi per intero le oltre 46mila transazioni perse nel 2020, segnando un +8% di compravendite e prezzi in risalita dell'1,9% rispetto all'anno precedente. (ANSA).