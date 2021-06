Borsa: Milano ritocca massimi da 2008 con Saipem, Stellantis

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Ancora un avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari, che ritocca i massimi dall'ottobre del 2008 battuti ieri. Il Ftse Mib avanza dello 0,22%, a 25.508 punti, trainato da Saipem (+3,4%), che ha annunciato l'acquisto delle attività nell'eolico flottante di Naval, Stellantis (+1,4%), A2A (+1%) e Moncler (+0,7%). Vendite sui bancari con Banco Bpm (-0,9%) e Unicredit (-0,6%), debole anche Cnh (-0,5%) e Bper (-0,3%). Fiacca Generali (-0,3%), che si è fatta avanti per rilevare le attività di asset management dell'assicuratore olandese NN, mentre continua ad allontanarsi dal prezzo dell'opa del Leone, Cattolica, anche oggi in rialzo (+0,3%). Positiva Tim (+0,5%) in scia alle indiscrezioni per un interesse di Iliad ad aderire a Fibercorp, pur senza acquistare una partecipazione diretta nel capitale della società della rete. (ANSA).