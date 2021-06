Borsa: Milano cauta con Europa, ok Saipem e Mps, vola Zucchi

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Piazza Affari prosegue la seduta all'insegna della cautela, al pari delle altre Borse europee, in attesa di leggere i dati sull'occupazione americana e i loro possibili riflessi sull'inflazione. Il Ftse Mib avanza dello 0,1% a 25.475 punti, in linea con gli altri listini.

A Piazza Affari corrono Saipem (+3,5%) e Mps (+2,2%), sempre in attesa di un compratore. Bene anche Stellantis (+1,9%), A2A (+0,8%) ed Eni (+0,7%). Fuori dal Ftse Mib continua a salire Cattolica (+0,4%), sempre più lontana dal prezzo dell'opa di Generali (invariata), alle prese con l'offerta per NN Investment Partners. Vendite invece su Tenaris (-1%) e sui bancari Banco (-0,9%) e Bper (-0,7%). Mediaset (+0,1%) è indifferente al rischio di una procedura di infrazione della Ue all'Italia per l'intervento nella partita con Vivendi. Faticano anche Cnh (-0,8%), Fineco (-0,6%) e Leonardo (-0,6%). Tra le small cap volano Zucchi (+15%) dopo i conti del trimestre, Risanamento (+7,3%) e Gabetti (+5,7%) (ANSA).