Borsa: Europa incerta in attesa dati Usa, corre il petrolio

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Borse europee incerte a metà seduta in attesa dei dati sull'occupazione americana del pomeriggio, dai quali sono attese indicazioni sulla forza della ripresa Usa e sui rischi di un surriscaldamento dell'economia che potrebbe suggerire alla Fed una revisione della sua politica monetaria.

Londra e Parigi cedono lo 0,1%, Francoforte avanza dello 0,1% e Milano dello 0,2%.

A Piazza Affari brillano Saipem (+4,3%) e Stellantis (+1,6%) mentre arrancano le banche, in linea con l'andamento del settore in Europa, con Bper (-0,8%) e Unicredit (-0,6%) che faticano assieme a Cnh (-0,7%). Ancora acquisti sugli energetici, con il petrolio che non arresta la sua corsa e vede il Wti salire a 69,17 dollari e il brent a 71,65%, entrambi in rialzo dello 0,5%.

Debole Vivendi (-0,3%) dopo l'annuncio di trattative per cedere il 10% di Universal alla spac di Bill Ackman. (ANSA).