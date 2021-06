Assegno unico:Orlando,pilastro nuovo welfare per i giovani

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - "Dal primo luglio anticiperemo l'#assegnounico per tutti quei nuclei familiari che non godono di nessun altro tipo di sostegno per i figli, portandolo poi a regime dal prossimo anno. Prende forma così una nuova idea di Paese che prevedrà, a regime, un sistema universalistico, rivolto ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, ai professionisti, agli incapienti, ai percettori di reddito di cittadinanza e continuo, inversamente proporzionale al livello di Isee". Lo scrive su Fb il ministro del Lavoro Andrea Orlando."Un impegno concreto verso le famiglie, un pilastro di un nuovo modello di welfare che stiamo costruendo per i più giovani". (ANSA).