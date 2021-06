Usa: settore privato crea 978.000 posti, sopra le attese

(ANSA) - NEW YORK, 03 GIU - Il settore privato americano ha creato in 978.000 posti di lavoro in maggio. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su quota 650.000 posti. Le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono scese a 385.000 unità. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su quota 387.000. (ANSA).