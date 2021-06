Borsa:Europa prosegue in calo,guarda a mosse Banche Centrali

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Prosegue in calo la seduta delle Borse in Europa, con le prese di profitto suggerite da chi teme la fine degli stimoli da parte della Fed e in generale guarda con preoccupazione alle mosse delle Banche Centrali.

L'avvio debole di Wall Street non aiuta gli indici a cambiare direzione, Londra cede lo 0,79%, Parigi lo 0,35%, Madrid lo 0,56% e Milano galleggia sotto la parità (-0,05%). Restano sotto controllo invece le tensioni geopolitiche e l'euro viaggia ancora intorno a 1,21 dollari. (ANSA).