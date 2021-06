Borsa: Asia in cauto rialzo, in scia Wall Street

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Asia in rialzo sulla scia di Wall Streeti; i mercati sembrano aver 'ben digerito' l'annuncio della Fed che prevede la chiusura graduale della linea di credito attivata come una delle misure d'emergenza durante la pandemia.

E' l'ottimismo sul lancio del vaccino a sostenere Tokyo ( +0,39% ) e in Cina gli indici (Shanghai e Shenzhen +0,06% ) hanno tenuto anche alla notizia che gli Usa potrebbero estendere il numero di società bannate dagli investimenti americani. A frenare Hong Kong (-0,66%) è l'immobiliare. (ANSA).