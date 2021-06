Alitalia: sindacati,inaccettabile su stipendi,governo agisca

"Inaccettabile la mancata erogazione del restante 50% dello stipendio". Lo sostengono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta sulle dichiarazioni dei commissari Alitalia in audizione alla commissione Bilancio della Camera, chiedendo che "il Governo faccia tutto ciò che è necessario per accreditare immediatamente i 100 milioni in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria".

"Non è la prima volta che si verificano questi ritardi inaccettabili" sugli stipendi, sottolineano i sindacati, ricordando che "i lavoratori continuano ad operare e volare in maniera professionale, garantendo la continuità aziendale e il servizio di connettività del Paese. Anche alla luce di questo increscioso ritardo - concludono - confermiamo lo sciopero nazionale del 18 giugno" di tutto il trasporto aereo, "al quale ne seguiranno altri se non si troveranno soluzioni concrete per i lavoratori".

(ANSA).