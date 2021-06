Alitalia: restante 50% stipendi non è stato ancora pagato

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il restante 50% degli stipendi di maggio dei lavoratori di Alitalia non è stato ancora accreditato. Lo si apprende da fonti sindacali. I commissari straordinari avevano comunicato il 27 maggio ai dipendenti che, in attesa dell'effettiva erogazione dei finanziamenti per la compagnia (150 milioni, ndr.), avrebbe provveduto al pagamento di metà degli stipendi con valuta il 28 maggio; il restante 50% sarebbe stato accreditato non appena avessero avuto "evidenza circa i tempi di erogazione delle risorse". Ai sindacati poi i commissari avevano indicato per l'erogazione i primi giorni di giugno, indicativamente entro il 3 giugno. (ANSA).