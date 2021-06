Borsa: Musk twitta 'Baby Shark' e l'azionista fa il botto

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - I tweet di Elon Musk si confermano ancora una volta destabilizzanti per le azioni e le criptovalute su cui il vulcanico fondatore di Tesla accende i suoi riflettori. A Musk è bastato twittare la celebre canzone per bambini 'Baby Shark' per far decollare alla Borsa di Seul le azioni di Samsung Publishing, secondo azionista di SmartStudy, produttore di un video virale che dal 2018 ha avuto quasi 8,7 miliardi di visualizzazioni su YouTube.

"Baby Shark distrugge tutti! Più visualizzazioni che esseri umani!", ha cinguettato Musk, allegando il video della famiglia di squali più vista sulla Terra. Il titolo di Samsung Publishing, dopo il tweet, è arrivato a guadagnare fino al 10%.

(ANSA).