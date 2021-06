Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,23%

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - La Borsa di Milano chiude in rialzo, rialzando la testa sul finale in scia a Wall Street che si fa via via più tonica. L'indice Ftse Mib si ferma a 25.379 punti (+0,23%) e non riesce a riagguantare la soglia pre Covid.

A frenare il listino c'è Enel, tra i titoli che pesano di più, che ha lasciato l'1,03%. Tra i peggiori anche Diasorin (-2,15%) e Atlantia (-1,63%). Euforica invece Interpump (+6,31%) tra gli apprezzamenti degli analisti per l'acquisizione di White Drive.

(ANSA).