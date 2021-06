Petrolio: Brent sopra 70 dollari in vista Opec e su ripresa

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Quotazioni del petrolio in rialzo in vista della riunione Opec+ di oggi e sui segnali di ripresa dell'economia. Il Wti guadagna il 2,07% a 67,69 dollari il barile ed il Brent sale oltre quota 70 dollari a 70,28 dollari il barile (+1,28%). Il vertice e dei produttori di petrolio potrebbe trovare un accordo per un 'cauto 'aumento della produzione di greggio. (ANSA).