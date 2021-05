Retelit: il fondo spagnolo Asterion lancia opa a 2,85 euro

Marbles spa, società controllata dal fondo spagnolo Asterion, ha promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Retelit con un corrispettivo pari a 2,85 euro per ciascuna azione portata in adesione.

L'offerta esclude le 47.223.396 azioni detenute da Marbles, direttamente o indirettamente tramite la propria società controllata Fiber 4.0 rappresentanti il 28,748% del capitale sociale di Retelit. Il corrispettivo incorpora un premio del 10,7% rispetto al prezzo di 2,571 euro rilevato alla chiusura del 28 maggio 2021, ultimo giorno di negoziazione precedente alla data dell'offerta.

Il controvalore massimo complessivo, nel caso in cui fossero portate in adesione tutte le 117.041.550 azioni oggetto dell'offerta, sarebbe pari a 333.568.417 euro. L'opa è finalizzata al delisting di Retelit.