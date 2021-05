Borsa: Europa apre debole, attesi dati su inflazione

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le Borse europee aprono deboli in attesa dei dati sull'inflazione in Italia, Spagna e Germania. La prudenza degli investitori è motivata dall'andamento della crescita globale e dei contagi dalle varianti del coronavirus.

Fari puntati sul prezzo del petrolio in vista della riunione di domani dell'Opec in programma a Vienna. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è stabile a 1,2193. Borse chiuse per festività a Londra e Wall Street.

In lieve calo Francoforte (-0,15%), piatte Madrid e Parigi (-0,01%), Zurigo (-0,22%). (ANSA).