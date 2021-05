Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a crescita

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che guardano ai dati macroeconomici sull'andamento della manifattura e della produzione industriale. Sullo sfondo restano le preoccupazioni sulle varianti del coronavirus.

Tokyo (-0,99%) conclude la prima seduta della settimana in calo. Sul mercato valutario lo yen scambia a 109,70 sul dollaro, e a 133,80 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso è in calo Hong Kong (-0,61%) mentre sono in positivo Shanghai (+0,1%), Shenzhen (+0,84%), Seul (+0,45%) e Mumbai (+0,7%).

Sul versante macroeconomico previsto il rapporto semestrale dell'Ocse e i dati dell'inflazione ad aprile di Italia, Spagna e Germania. Il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, esporrà le considerazioni finali in occasione della presentazione della Relazione annuale sul 2020. Borse chiuse negli Usa, per il giorno della memoria, e a Londra. (ANSA).