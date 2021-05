Atlantia: fonti, sì soci ad offerta consorzio Cdp per Aspi

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Gli azionisti di Atlantia hanno approvato la vendita di tutto l'88,06% di Atlantia in Autostrade per l'Italia al consorzio guidato da Cdp. Lo si apprende da fonti finanziarie. L'ok, spiegano le stesse fonti, è arrivato da circa l'87% dei soci che hanno preso parte (in modalità Covid) alla votazione, confermando a grande maggioranza la proposta del board di Atlantia. (ANSA).