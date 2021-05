Martedì il vertice Opec, verso cauto aumento produzione

L'Opec potrebbe decidere un nuovo graduale incremento dei ritmi produttivi di petrolio.

L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, che insieme agli alleati forma l'Opec+, si riunisce a Vienna martedì e, davanti alla ripresa economica in corso, potrebbe optare per un'ulteriore apertura dei rubinetti, in linea con la decisione presa all'inizio di maggio.

Durante la scorsa riunione i membri dell'organizzazione hanno infatti scelto una strategia progressiva, fatta di passaggi mensili, finora definita fino a luglio. All'ordine del giorno di martedì c'è la valutazione di questa politica e la sua possibile proroga fino ad agosto.

L'Opec+ "si atterrà al cauto programma concordato ad aprile", spiega Helima Croft, analista di RBC. La Russia, leader degli alleati, "cercherà probabilmente di accelerare il passo" come ha fatto dall'inizio dell'anno, ma con ogni probabilità si scontrerà con l'Arabia Saudita, peso massimo del cartello che, di fronte alla recrudescenza del Covid in Asia, è promotore della cautela.