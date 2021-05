Landini, patente a punti per le imprese, premiare chi è in regola

Introdurre una 'patente a punti' per premiare le imprese che rispettano le regole e vietare invece a chi non le rispetta di partecipare ai bandi di gara e lavorare. E' la proposta avanzata dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervistato a in Mezz'ora in più.

Secondo il leader sindacale, togliere il blocco dei licenziamenti non appena si intravede un po' di ripresa economica "è uno schiaffo al mondo del lavoro". "Se il governo vuole cambiare questo Paese lo deve fare coinvolgendo il mondo del lavoro", ha aggiunto, auspicando che il confronto con i sindacati diventi un metodo. "Sulle semplificazioni siamo dovuti scendere in piazza e minacciare per essere convocati", ha aggiunto.