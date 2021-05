Iren: risolto rapporto con a.d. Bianco, resta fino novembre

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Accordo tra Iren e Massimiliano Bianco per lo scioglimento consensuale del rapporto con la società: Bianco rinuncia alle cariche di consigliere, amministratore delegato e direttore generale nonché ad ogni delega e potere conferitigli. L'accordo prevede, inoltre, che il rapporto di lavoro quale dirigente prosegua fino al 30 novembre alle condizioni economiche vigenti, al fine di assicurare un graduale passaggio di consegne interno.

"L'esperienza che ho vissuto in questi anni alla guida di Iren è stata fonte di grande crescita professionale e umana", afferma Bianco, che in una nota "ringrazia sentitamente tutti gli azionisti" che gli hanno "sempre dato piena fiducia e sostegno". "Ho lavorato proficuamente con i vari Consigli di Amministrazione che si sono succeduti e con tanti colleghi, raggiungendo importanti obiettivi a cui, mi auguro, se ne aggiungeranno altri ancor più ambiziosi e sfidanti per il Gruppo che ho avuto l'onore e il privilegio di guidare in questi anni".

"Formuliamo a Massimiliano Bianco i migliori auguri per il suo futuro professionale e personale. Bianco ha contribuito in maniera determinante alla crescita e alla trasformazione di Iren", affermano i componenti del comitato di sindacato dei soci pubblici azionisti di Iren, composto dal sindaco di Genova, Marco Bucci, dal sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, e dal sindaco di Torino, Chiara Appendino. "Sotto la sua guida, il Gruppo - aggiungono - ha conseguito eccellenti risultati economico-finanziari". (ANSA).