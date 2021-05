Immobili: Ente medici, vendita da 842 milioni

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il Consiglio di amministrazione dell'Enpam (Ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri) "ha accettato l'offerta del gestore statunitense Apollo Global Management per l'acquisto dell'intero patrimonio immobiliare di proprietà diretta dell'ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri.

Gli immobili, a bilancio per un valore di 686 milioni di euro, verranno venduti a 842 milioni, permettendo all'ente di incassare anche una plusvalenza di 156 milioni, destinati a rafforzare la sostenibilità del sistema previdenziale dei camici bianchi". Lo si legge in una nota dello stesso Ente pensionistico professionale privato. (ANSA).