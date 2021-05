Giuliano Gnutti acquisisce il 100% del Gruppo Gnutti Cirillo

L'imprenditore Giuliano Gnutti acquisisce il controllo del 100% del Gruppo Gnutti Cirillo, avendo perfezionato l'acquisto del 50% del fratello Giordano. A sostegno dell'operazione - avvenuta tramite Leveraged Buy-Out - è intervenuto, con la concessione di un finanziamento senior, un pool di banche guidato da Intesa Sanpaolo, che ha agito come Global Coordinator e Arranger e Banca Agente del finanziamento.

Gli altri istituti di credito che hanno partecipato all'operazione sono stati: Banco Bpm, Bper, Mps Capital Services, Cassa Centrale Banca e Bcc di Brescia. Anima Alternative ha supportato l'acquisizione, mediante la strutturazione e l'erogazione di un finanziamento subordinato a lungo termine. L'operazione perfezionata oggi consolida la "governance societaria e la coerenza delle linee di sviluppo industriale del nostro Gruppo", dichiara Giuliano Gnutti, Presidente e Amministratore Delegato di Gnutti Cirillo spa.

"Aver preso parte a questa operazione, fondamentale per il territorio di riferimento, dimostra l'impegno e il supporto che Intesa Sanpaolo, attraverso le competenze della Divisione IMI Corporate e Investment Banking, ha riconosciuto e intende riconoscere a tutte le tipologie di aziende clienti: dai grandi gruppi industriali, alle istituzioni finanziare, alle medie imprese", ha dichiarato Mauro Micillo, Chief of IMI Corporate e Investment Banking Division, Intesa Sanpaolo.

Il gruppo Gnutti rappresenta "un'eccellenza italiana nel suo settore e siamo molto lieti di affiancare Giuliano Gnutti in questa nuova fase di sviluppo del gruppo", sostiene Philippe Minard, Amministratore Delegato di Anima Alternative. (ANSA).