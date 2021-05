Cattolica: conti corrono nel trimestre, titolo vola in Borsa

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Cattolica Assicurazioni ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un risultato operativo in crescita dell'82,6%, a 101 milioni di euro e un miglioramento della solidità patrimoniale, espressa da un solvency ratio salito al 199%, il doppio del minimo regolamentare. La raccolta complessiva è aumentata del 16,2% a 1,3 miliardi a perimetro omogeneo, grazie sia al contributo sia del vita (+27,2%) che del danni (+2,8%). L'utile netto è più che raddoppiato a 45 milioni (+221,3%) e l'obiettivo di un risultato operativo per l'anno compreso tra 265 e 290 milioni è confermato.

Si tratta di risultati "molto solidi ed in evidente aumento, frutto non solo di motivi contingenti, quali il persistere di un andamento favorevole dei sinistri, ma anche di continui miglioramenti con una decisa crescita nelle diverse linee di business e un marcato miglioramento del mix vita", ha sottolineato l'ad, Carlo Ferraresi, secondo cui "i recenti cambiamenti nella governance", con il passaggio da cooperativa a spa, "non hanno fatto altro che rafforzare il nostro ruolo nel mercato".

In Borsa il titolo ha preso il volo (+14%) ed è sospeso per eccesso di rialzo. Nonostante il miglioramento della posizione di capitale, doppia rispetto al minimo regolamentare, non cambiano i programmi sull'aumento da 200 milioni, atteso entro luglio. "Non stiamo pensando di rimettere in discussione e di ritrattare il tema con il regolatore", ha detto il cfo Atanasio Pantarrotas. (ANSA).