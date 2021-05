Borsa: Europa si conferma positiva, prosegue effetto Usa

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Le Borse europee confermano l'avvio positivo con la ripresa dell'economia americana che fa da traino alle Piazze mondiali che guardano al maxi piano da da 6mila miliardi di dollari per cui il presidente Joe Biden si appresta a chiedere il via libera del Congresso. Nel Vecchio Continente l'indice d'area, lo Stoxx 600, guadagna oltre un quarto di punto con l'evidenza in particolare di industriali e finanziari. Tra i listini Londra segna un +0,35%. Sugli stessi livelli Parigi (+0,37%) nonostante l'economia francese sia andata a sorpresa in negativo nel primo trimestre. Francoforte registra invece un +0,4%.

Milano si muove ancora più cauta con il Ftse Mib a +0,12% ma comunque tiene i 25mila punti. Tra i big svetta Leonardo (+2,12%) e fuori dal paniere principale Cattolica (+9,68%) dopo i conti, e Mps (+4,7%) sempre al centro del risiko bancario. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 110 punti. (ANSA).