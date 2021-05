Borsa: Asia positiva con spinta Tokyo, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Borse di Asia e Pacifico positive con i listini che guardano al maxi budget da 6mila miliardi di dollari per cui il presidente Joe Biden si appresta a chiedere il via libera del Congresso. Corre Tokyo (+2%) sul consolidamento degli indici azionari statunitensi, grazie ai dati del mercato del lavoro Usa migliori del previsto. Piatta Hong Kong e deboli le piazze cinesi con Shanghai che cede lo 0,53% e Shenzhen lo 0,55%. Rialzi per Seul (+0,83%) e Sydney (+1,19%) . Verso il rialzo gli indici europei cosi come sono positivi i future sul Wall Street. Tra i macro sotto la lente nel Vecchio Continente il primo dato flash sull'inflazione di un Paese dell'Eurozona a maggio, che arriva dalla Francia. In Italia l'Istat diffonde i prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni ad aprile e il fatturato dei servizi del primo trimestre. Serie di dati anche dagli Stati Uniti con la bilancia commerciale di aprile, il Pmi (Chicago) di maggio e la fiducia delle famiglie (Michigan) sempre di maggio. (ANSA).