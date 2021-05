Biden, manovra da 6000 mld per reinventare economia Usa (2)

(ANSA) - WASHINGTON, MAY 28 - Contrariamente al suo predecessore Donald Trump, il presidente Usa intende aumentare in modo considerevole gli investimenti per le infrastrutture, il welfare (in particolare quello per l'infanzia) e la lotta al cambiamento climatico, finanziandoli con un aumento delle tasse per le grandi società e gli americani più ricchi. Al centro della manovra il rilancio della middle class. Aumentera' anche il budget per la difesa, ma di poco. Secondo le previsioni della Casa Bianca, la disoccupazione scendera' al 4,7% entro la fine dell'anno, al 4,1% nel 2022 e al 3,8% nel 2023. Poi, dovrebbe rimanere al 3,8% per i successivi sette anni. (ANSA).