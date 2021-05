Subappalti, verso stralcio criterio del "massimo ribasso"

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Si è riunita a Palazzo Chigi la cabina di regia sul decreto Semplificazioni presieduta dal premier Mario Draghi. I ministri Andrea Orlando del Pd e Roberto Speranza di Leu avrebbero chiesto un confronto con le parti sociali sulle norme che riguardano i subappalti e si starebbe andando verso lo stralcio del criterio del "massimo ribasso", che aveva sollevato l'opposizione di sindacati, M5se centrosinistra. La norma prevedeva di favorire l'offerta economicamente più vantaggiosa nei bandi di gara per gli appalti.

Il premier Mario Draghi avrebbe convocato i sindacati oggi alle 16 a Palazzo Chigi per discutere del decreto, atteso in Consiglio dei ministri domani. Al centro della discussione dovrebbe esserci in particolare il nodo delle norme sui subappalti. (ANSA).