Mottarone: Landini, su sicurezza c'è un problema culturale

Quanto accaduto sul Mottarone "conferma un problema culturale. Quando il profitto viene prima della salute e della sicurezza significa che siamo di fronte a un danno per il Paese". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a Studio24 su Rainews24.

"Oltre al disastro accaduto, siamo ancora in un quadro in cui ogni giorno ci sono morti sul lavoro, che si aggiungono a queste disgrazie. Questo è un tema che va affontato radicalmente: aumentando i controlli; le assunzioni nell'ispettorato del lavoro e nei servizi di medicina; garantendo degli interventi; introducendo una 'patente a punti' per le aziende, perché un'azienda che non rispetta le regole non può lavorare. Allo stesso tempo va rafforzata la cultura della prevenzione, tema centrale con cui fare i conti".