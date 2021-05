Mediaset revoca voto maggiorato, a favore anche Vivendi

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - L'assemblea di Mediaset ha revocato l'utilizzo del voto maggiorato, che 'blindava' il gruppo televisivo ancora più strettamente sotto il controllo di Fininvest. Come previsto dall'intesa siglata a inizio mese con il Biscione, ha votato a favore della revoca anche Vivendi, che progressivamente uscirà da Mediaset.

L'abrogazione del voto maggiorato introdotto due anni fa era l'unico punto all'ordine del giorno di questa assemblea straordinaria alla quale, secondo quanto si apprende, ha partecipato al voto oltre l'80% del capitale della società. Il prossimo appuntamento per i soci del gruppo televisivo è il 23 giugno, con l'approvazione tra l'altro del bilancio, del nuovo Cda e del trasferimento della sede legale ma non fiscale della capogruppo Mediaset in Olanda. (ANSA).