Borsa: Milano positiva con fiducia imprese e famiglie

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - La Borsa di Milano (+0,2%) reagisce bene ai dati sulla fiducia di imprese e famiglie a livelli pre-covid. Piazza Affari, dopo un avvio in calo, è tornata in terreno positivo con le banche. Intanto lo spread tra Btp e Bund prosegue a 112 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,92%.

Tonica la Popolare di Sondrio (+2,7%) con Unipol (+0,6%) prima azionista. Bene anche Banco Bpm (+1,7%), Unicredit (+1,4%), Intesa e Mediobanca (+1,1%) e Bper (+0,6%). Seduta in positivo per Leonardo (+1,4%) e Pirelli (+1,3%).

Nel listino principale scivolano Ferrari (-1,3%), Amplifon (-1,2%) e Recordati (-1,1%). In ordine sparso il comparto dell'energia dove è invariata Eni (-0,06%) mentre sono in rialzo Saipem (+0,6%9 e Tenaris (+1,1%). (ANSA).