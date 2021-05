Spread Btp-Bund: sostanzialmente stabile, a 113 punti

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - È sostanzialmente stabile, a 113 punti base, il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 112,8 punti della chiusura del giorno precedente e dopo avere fatto segnare poco dopo l'apertura di seduta un minimo di 111 punti.

Il rendimento del decennale italiano, secondo la piattaforma Bloomberg, risulta allo 0,92%, in calo rispetto alla chiusura allo 0,96% del giorno precedente. In apertura di giornata è rimasto sui livelli della vigilia, per segnare poi un minimo allo 0,91% poco dopo le 13. (ANSA).