Recovery: Asvis, il piano sotto la lente della sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) presenterà domani una dettagliata analisi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo Draghi, elaborata dagli oltre 800 esperti dell'Alleanza, e le proposte per integrarlo.

Il documento sarà presentato dal presidente dell'ASviS Pierluigi Stefanini. Dopo i saluti del vice Presidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans, interverranno le ministre per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini e l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming giovedì 27 maggio a partire dalle 15 sui canali dell'Alleanza, su ansa.it e sulla pagina Facebook dell'Agenzia e su radioradicale.it. (ANSA).