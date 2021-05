Pensioni: Realfonzo nominato presidente Fondo Cometa

Il CdA del Fondo Cometa - principale fondo pensione in Italia - ha eletto oggi Riccardo Realfonzo Presidente per il triennio 2021-2023. Il Vicepresidente sarà Roberto Montesi. Lo si legge in una nota. Realfonzo (Napoli, 1964) è professore ordinario presso l'Università del Sannio.

Membro del CdA di Cometa dal 2015 in rappresentanza della FIOM-CGIL, è anche coordinatore della consulta economica nazionale del sindacato.

Cometa è il Fondo pensione complementare dei lavoratori metalmeccanici e recentemente ha assorbito anche gli iscritti a FondInps. Ha un patrimonio di oltre 13 miliardi di euro e quasi 450.000 aderenti. (ANSA).