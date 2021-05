Intesa: accordo con Confartigianato per supporto a imprese

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Intesa Sanpaolo e Confartigianato Imprese ampliano l'accordo per sostenere la competitività del Paese. La collaborazione si concentra sul supporto alla liquidità, rilancio degli investimenti per la Transizione 4.0, crescita sostenibile, iniziative per imprenditoria femminile, inclusività sociale e progetti di finanza straordinaria. Inclusi anche i nuovi strumenti di Motore Italia, il programma strategico avviato da Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese.

L'intesa siglata tra il gruppo bancario guidato da Carlo Messina e Confartigianato Imprese rinnova a amplia il percorso di collaborazione avviato nel pieno della crisi sanitaria per integrare le misure straordinarie messe in atto dal Governo.

Nell'ambito dell'accordo Intesa Sanpaolo fornisce alle aziende associate a Confartigianato imprese nuove soluzioni come l'allungamento dei finanziamenti in essere fino a 15 anni.

"Il credito è il carburante indispensabile per ridare slancio e fiducia ai nostri imprenditori e rimettere in moto l'economia", afferma Marco Granelli, Presidente di Confartigianato Imprese.

"Il nostro supporto a Confartigianato si rinnova con uno spirito di rilancio: grazie all'estensione dell'accordo di oggi possiamo offrire agli associati uno stimolo ulteriore per agganciare la ripresa sviluppando insieme i temi alla base del Pnrr, ossia transizione tecnologica, sostenibilità economica e ambientale, efficientamento dei servizi di welfare e politiche di genere", sostiene Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. (ANSA).