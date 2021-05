Innovazione, iGenius nella lista dei Cool Vendors di Gartner

L'azienda milanese iGenius specializzata in intelligenza artificiale è stata riconosciuta come Cool Vendor 2021 da Gartner (tra le aziende di ricerca e consulenza leader del mondo) e come unica realtà italiana nella categoria AI & Analytics per il virtual advisor crystal, la piattaforma che rende facilmente accessibili i dati alle aziende, non richiedendo competenze specifiche o training per interpretarli ed utilizzarli. 'crystal - si legge in una nota della startup italiana - usa la lingua comune per fornire risposte chiare in modo da prendere decisioni di business mirate'.

Le aree di ricerca su cui gli analisti di Gartner si sono concentrati per stilare la lista dei Cool Vendors in AI Core Technologies 2021, nota tra gli esperti a livello internazionale, sono Composite AI, Deep Learning, AI for Good, Data for AI e AI Orchestration.

"Abbiamo creato una soluzione facile da usare nella vita professionale, esattamente come Siri, Alexa o altri assistenti vocali nella nostra vita privata. Essere riconosciuti come Cool Vendor da Gartner solidifica ancor di più il raggiungimento del nostro obiettivo - ha detto Uljan Sharka, il 29enne imprenditore albanese dal 2008 in Italia, fondatore e Ceo di iGenius - Rendere i dati più accessibili e comprensibili apre le porte ad un miglior processo decisionale e migliora la user experience degli utenti. I dati sono raccolti più velocemente per assicurare che siano messi a buon frutto".

I 'cool vendors' sono determinati da Gartner in base a tre caratteristiche precise: capacità di innovazione, di impatto e di essere 'intriguing'. IGenius è stato già incluso da Gartner nei report "Emerging Technologies and Trends Impact Radar 2021" e "2020 Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence"'.