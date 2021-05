Borsa: Europa piatta con petrolio, Londra +0,1%

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente sempre di qualche frazione sopra la parità guardando anche alla tenuta del prezzo del petrolio, mentre l'oro cresce sopra i 1.900 dollari l'oncia: le Borse di Londra, Amsterdam e Madrid salgono dello 0,1%, Francoforte dello 0,2% mentre Parigi è piatta.

In Piazza Affari (con l'Ftse Mib che ondeggia attorno alla parità), cresce di due punti percentuali Diasorin, dell'1,7% Tim e dell'1,6% A2a. Tra le banche 'resiste' Banco Bpm in aumento dell'1%, mentre la Popolare di Sondrio raffredda ulteriormente la sua fiammata di inizio seduta e cresce dello 0,6%. Debole invece Unicredit (-1,2%) con Unipol, che ha acqusito 'solo' un ulteriore 4% dell'istituto valtellinese rispetto a oltre il 6% al quale poteva arrivare, che scende del 2%. Ancora più debole Bper, in calo del 2,5% a quota due euro.

Stabile tra i 112 e i 113 punti base lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi. (ANSA).