Alitalia: Ue, raggiunta intesa, taglio significativo personale

Un ''taglio significativo del personale'' e flotta ridotta di oltre la metà. Questi, secondo fonti Ue, i termini dell'accordo tra le autorità italiane e Bruxelles su Alitalia-Ita.

"A seguito di discussioni intense e costruttive a tutti i livelli, la Commissione Ue e le autorità italiane hanno raggiunto un'intesa comune sui parametri chiave per garantire la discontinuità economica tra Ita e Alitalia. I contatti continueranno ora a pieno ritmo a livello tecnico". Lo riferisce l'esecutivo comunitario al termine dell'incontro tra la vice presidente Ue, Margrethe Vestager, e i ministri Giorgetti e Franco.

"La Commissione sostiene gli sforzi dell'Italia per preparare quanto prima il lancio di Ita come nuovo e vitale attore di mercato in linea con le norme Ue", sottolinea la Commissione.

GIORGETTI: NON E' FINITA Sul decollo di Ita "abbiamo fatto dei passi in avanti, non è finita, ci sono tanti passaggi tecnici e non solo. Però sicuramente oggi è una tappa importante verso la soluzione del problema". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine della prima giornata di incontri avuti a Bruxelles.

"La nuova compagnia" Ita "potrà partecipare alla gara per il marchio" di Alitalia. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle condizioni concordate con la Commissione Ue per garantire la discontinuità economica tra Ita e Alitalia.